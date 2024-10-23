Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: TP Bắc Giang ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline. Liên hệ, tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường và đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Liên hệ, tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh.
Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực IT - Phần mềm, Thương mại điện tử.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực IT - Phần mềm, Thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 03/24 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

