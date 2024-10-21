Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên., TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn về các dịch vụ các tiêu chuẩn trong nông nghiệp Tiếp nhận thông tin từ sale chính, thực hiện liên hệ làm việc với bộ phận triển khai dự án của khách hàng. Lấy các khảo sát thông tin dự án theo mẫu yêu cầu cho từng sản phẩm/nhóm sản phẩm cụ thể. Cập nhật lên phần mềm theo yêu cầu. Trao đổi, cập nhật các thông tin dự án cùng các bên. Theo dõi dự án phụ trách và phối hợp các bên thực hiện khớp hồ sơ thanh toán. Thực hiện việc tư vấn kỹ thuật, tập huấn, đào tạo cho vùng dự án nếu cần. Tư vấn phát triển thêm dịch vụ cho khách hàng. Tiếp cận khách hàng B2B trong lĩnh vực nông nghiệp/thực phẩm và chốt hợp đồng. Gọi điện chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ thân thiết với bộ phận triển khai dự án/chuyên môn/tài chính phía khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm làm sale hoặc kỹ thuật viên đào tạo hướng dẫn Đại học (kinh tế, MKT, Kinh doanh, quản trị, tài chính, du lịch, các ngành nông nghiệp...) Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống. Tính tự học, chịu được áp lực. Ưu tiên ứng viên nam có khả năng đi công tác

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10tr-12tr + Phụ cấp cơm trưa (30k/ ngày) + % HOA HỒNG

TỔNG THU NHẬP: 13TR-30TR

Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức. Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, Tết, hiếu, hỉ, Trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến. Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 và sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin