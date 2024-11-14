Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
Mức lương
75 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 7 ngõ 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy
- Hải Phòng
- Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 75 - 11 Triệu
- Triển khai, lắp đặt, bảo trì, xử lý sự cố kỹ thuật của thiết bị liên quan đến máy ATM cho các Ngân Hàng tại KV Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh
- Đảm bảo các sự vụ được xử lý thành công và hiệu quả.
- Lập báo cáo tình trạng máy sau khi kiểm tra, chuyển quản lý trực tiếp.
- Sửa chữa thiết bị hư hỏng của máy ATM.
- Nhập/ xuất các thiết bị liên quan tới công việc cho bộ phận Kho.
- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm.
Với Mức Lương 75 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tự động hóa, Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn và có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, tháo lắp máy tính, camera, chấm công
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn và có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, tháo lắp máy tính, camera, chấm công
Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực: Từ 7.5 -11 triệu/ tháng.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết theo quy định và quy chế của công ty.
- Được chuyên gia trong và ngoài nước đào tạo trực tiếp.
- Được trang bị công cụ dụng cụ đầy đủ khi làm việc.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết theo quy định và quy chế của công ty.
- Được chuyên gia trong và ngoài nước đào tạo trực tiếp.
- Được trang bị công cụ dụng cụ đầy đủ khi làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI