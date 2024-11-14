Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 11 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Mức lương
75 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 7 ngõ 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy

- Hải Phòng

- Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 75 - 11 Triệu

- Triển khai, lắp đặt, bảo trì, xử lý sự cố kỹ thuật của thiết bị liên quan đến máy ATM cho các Ngân Hàng tại KV Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh
- Đảm bảo các sự vụ được xử lý thành công và hiệu quả.
- Lập báo cáo tình trạng máy sau khi kiểm tra, chuyển quản lý trực tiếp.
- Sửa chữa thiết bị hư hỏng của máy ATM.
- Nhập/ xuất các thiết bị liên quan tới công việc cho bộ phận Kho.
- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 75 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tự động hóa, Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn và có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, tháo lắp máy tính, camera, chấm công

Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực: Từ 7.5 -11 triệu/ tháng.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết theo quy định và quy chế của công ty.
- Được chuyên gia trong và ngoài nước đào tạo trực tiếp.
- Được trang bị công cụ dụng cụ đầy đủ khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: N48 (51 Lô N) Đường Hoàng Quốc Việt, KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-tri-thu-nhap-75-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249307
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUÂT THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUÂT THANH XUÂN
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH eCharging làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH eCharging
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH Tech Online Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Tech Online Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM)
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
75 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Seadent
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH SHINWOO GLOBAL VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SHINWOO GLOBAL VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RESMART
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VŨ HOÀNG TELECOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty CP XD và TM công nghệ contech
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm