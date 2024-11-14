Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 11 Triệu

Mức lương 75 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 ngõ 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy - Hải Phòng - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 75 - 11 Triệu

- Triển khai, lắp đặt, bảo trì, xử lý sự cố kỹ thuật của thiết bị liên quan đến máy ATM cho các Ngân Hàng tại KV Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh

- Đảm bảo các sự vụ được xử lý thành công và hiệu quả.

- Lập báo cáo tình trạng máy sau khi kiểm tra, chuyển quản lý trực tiếp.

- Sửa chữa thiết bị hư hỏng của máy ATM.

- Nhập/ xuất các thiết bị liên quan tới công việc cho bộ phận Kho.

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 75 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tự động hóa, Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn và có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, tháo lắp máy tính, camera, chấm công

Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực: Từ 7.5 -11 triệu/ tháng.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước.

- Thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết theo quy định và quy chế của công ty.

- Được chuyên gia trong và ngoài nước đào tạo trực tiếp.

- Được trang bị công cụ dụng cụ đầy đủ khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin