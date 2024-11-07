Tuyển Kho vận Ninja Van làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kho vận Ninja Van làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Ninja Van
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Ninja Van

Kho vận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại Ninja Van

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 29 Phương Khê, phường Đồng Hòa, Kiến An

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hàng hóa/ thiết bị /chứng từ:
Thủ kho quản lý hàng hóa trong kho, bao gồm: bảo tài sản, hàng hóa và trang thiết bị kho.
Sử dụng các phần mềm quản lý nội bộ kiểm soát hàng hóa, đối soát số lượng thực tế (WMS/DAS).
Sử dụng các phần mềm quản lý của đối tác nhằm đảm bảo quy trình đặt hàng được thực hiện đúng (đủ số lượng và đúng mặt hàng) theo quy trình.
Thực hiện việc kiểm đếm hàng hóa thực tế vào ngày cuối tháng mỗi tháng.
Quản lý trang thiết bị, công cụ dụng cụ nhằm đảm bảo quy trình vận hành luôn thông suốt.
Quản lý là lưu trữ Chứng từ/ Hồ sơ/ Văn phòng phẩm
Quản lý vận hành thực tế:
Theo dõi tình trạng hàng hóa nhập/ xuất hàng hóa bằng hệ thống (WMS/ DAS) mỗi ngày nhằm đối chiếu đúng số lượng thực tế.
Giao tiếp với các Bộ phận Sales (B2B, Field Sales) để lên đủ số lượng đơn hàng theo yêu cầu và đúng thời gian
Liên hệ với Khách hàng (đối tác nhà hàng, quán ăn) nhằm khuyến khích tăng số lượng đơn hàng và tiếp nhận hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình lên đơn/ giao hàng.
Tham gia các buổi họp, đào tạo và giới thiệu sản phẩm từ đối tác cung cấp sản phẩm (bia, nước giải khát, v.v..) theo yêu cầu.
Quản lý việc chia tuyến giao hàng cho Đội xe nhằm tối ưu hóa khả năng giao hàng.
Yêu cầu ứng viên có khả năng học hỏi và cập nhật các thông tin về tình hình giao thông (tuyến đường, cấm tải, cấm giờ) tại khu vực quản lý.
Theo dõi, quản lý và chủ động thu hồi số lượng vỏ két bia từ Khách hàng.
Thiết lập các báo cáo về Vận hành theo thời gian quy định hoặc theo yêu cầu cấp Quản lý cao hơn.
Quản lý đội ngũ nhân viên bao gồm các tác vụ và thời gian làm việc thực tế.
Đồng thời ghi nhận thời gian tăng ca phát sinh.
Lên kế hoạch kiểm tra, sửa chữa thiết bị hoặc công cụ dụng cụ nhằm đảm bảo quá trình vận hành luôn ổn định.
Thành thục sử dụng công cụ Microsoft Office (Word, Exel).
Tiếp nhận, xử lý và giải quyết các lỗi/ khiếu nại phát sinh trong quá trình vận hành.
Thu Ngân/ Đối soát dòng tiền:
Kiểm tra, đối soát và nộp ngân hàng tiền hàng đúng theo thời gian quy trình cam kết.
Đối soát các khoản chi tiêu thực tế của kho, rà soát và gửi hóa đơn về cho Kế Toán đúng theo thời gian thanh toán.
Theo dõi và chủ động thu tiền các Khách hàng còn nợ tiền hàng (gối đầu, trả sau, trả theo thời hạn công nợ cố định).
Kiểm soát về các khoản chi tiêu (điện, nước, internet, xử lý rác thải, v.v...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3-5 năm ngành Kho vận, FMCG, vận tải;
Sử dụng, thao tác thành thạo máy tính (Microsoft Office) và các ứng dụng di động;
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học;
Có kinh nghiệm trong việc quản lý đội nhóm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:
- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường
- Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng KPIs từ 1 - 4 tháng lương.
- Đóng BHXH full lương
- 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương
- Year End Party, Townhall toàn quốc mỗi năm
- Du lich, nghỉ mát cùng công ty hằng năm
- Các hoạt động team building hấp dẫn, hoạt động gắn kết nội bộ thường xuyên
- Được công ty trang bị laptop
Đào tạo và phát triển:
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline
- Cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn: Senior, Trưởng nhóm, Quản lý ...
Môi trường làm việc & Đồng nghiệp:
- Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động
- Phạm vi công việc lớn, công ty scale hơn 6000 nhân sự, công ty có hoạt động trải dài trên 63 tỉnh thành/phố

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ninja Van

Ninja Van

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

