Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

FE CREDIT
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
FE CREDIT

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại FE CREDIT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
86 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5,1 triệu + thưởng doanh số

- Thu nhập > 15 triệu/tháng (Lương cơ bản 5tr1 + Thưởng)

- Tham gia các chế độ Bảo hiểm của công ty, bảo hiểm tai nạn.

- Chế độ nghỉ phép.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU VỰC MIỀN BẮC

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm,
- Chịu khó, siêng năng, có trách nhiệm với công việc .
-Có khả năng tư vấn, thuyết phục. Yêu thích công việc bán hàng. tư vấn. Không ngại KPI, áp lực doanh số.
-Có động lực, đam mê kiếm tiền thưởng theo hiệu quả làm việc, mong muốn thu nhập không giới hạn.
-Sẵn sàng di chuyển thị trường, sẵn sàng làm thêm giờ, xử lý công việc phát sinh theo yêu cầu.
- Không có nợ xấu

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FE CREDIT

FE CREDIT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

