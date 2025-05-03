Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Quản lý kế hoạch, tiến độ: Theo dõi, giám sát tiến độ, kế hoạch tổng thể, kế hoạch ngân sách, kế hoạch VTTB, kế hoạch thực hiện công việc của các bộ phận. Làm việc với các bộ phận/ BCH để đánh giá rủi ro/ vướng mắc của các kế hoạch và phương án xử lý.

Bộ máy hoạt động Khối: Kiểm soát định biên nhân sự của KTC đảm bảo tối ưu năng suất lao động, định mức và hiệu quả công việc. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công việc các bộ phận theo đúng quy trình, nội quy và các chính sách của nội bộ công ty. Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc khối/các yêu cầu của công ty xuống các bộ phận. Xin ý kiến của GĐK để đưa ra quyết định trong quyền hạn được uỷ quyền để xử lý các công việc theo quy định.

Quản lý Chi phí: Theo dõi, kiểm soát công tác mua sắm từ các BCH theo định mức/ngân sách đã được PD. Theo dõi, kiểm soát công tác thanh toán lương cho tổ đội, công nhân thi công, nhà thầu phụ. Thanh quyết toán với CĐT. Đề xuất/triển khai ứn dụng các giải pháp để tiết giảm/tối ưu chi phí.

Vật tư, thiết bị: Kiểm tra, kiểm soát công tác đặt hàng vật tư thiết bị của các BCH theo định mức/hạn mức quy định. Kiểm tra, kiểm soát việc bảo quản, sử dụng, luân chuyển vật tư thiết bị của các BCH đảm bảo hiệu quả sử dụng Vật tư/thiết bị. Báo cáo tình trạng Xuất/Nhập/Tồn Vật tư/Vật liệu/MMTB hàng ngày. Kiểm tra, kiểm soát công tác cập nhật số liệu Kho lên phần mềm QLVT và SAP theo đúng quy định.

Quản lý chất lượng: Phối hợp cùng các bộ phận để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công việc của các công tác nội nghiệp và thi công trên công trường.Kiểm tra Công trường, báo cáo, xử lý các vấn đề phát sinh. Báo cáo cho cấp trên trực tiếp/CBLĐ khi phát hiện các VM lớn có nguy cơ làm ảnh hưởng đến Chí phí/Chất lượng/Tiến độ công việc.

Quản lý các bộ phận nội nghiệp: Kiểm tra đôn đốc các bộ phận (QA/QC, QS..) thực hiện công việc HSCL/Thanh quyết toán.

Quản lý ATLĐ VSMT, PCCC: Phối hợp cùng các bộ phận kiểm tra, giám sát chất lượng công việc của các bộ phận và công trường.

Chủ động phối hợp/đòi hỏi kết quả của các Phòng/Ban/BP liên quan trong phạm vi công việc được phân công.

Báo cáo ngay cho cấp trên trực tiếp/CBLĐ khi có những vấn đề/sự cố nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền xử lý.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBLĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc các khối ngành liên quan khác.;

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về thi công và quản lý Thi công.

Có kỹ năng quản lý công việc theo mục tiêu,kỹ năng phân tích logic,kỹ năng đánh giá tổng hợp, giao tiếp trình bày.

Quyết liệt trong công việc, nhanh nhẹn giải quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm cao.

Thích nghi nhanh với môi trường, khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: đóng BHXH, BHYT, BHTN,..

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết;

Khám sức khỏe định kỳ, team building hằng năm;

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp thuộc tập đoàn Vingroup.

Môi trường làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, văn minh.

Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

