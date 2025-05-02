Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PAO CAFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1-2 năm kinh nghiệm Digital Marketing, CRM hoặc Performance Marketing. Hiểu biết CRM, email marketing, automation tools (Mailchimp, Hubspot…). Kinh nghiệm triển khai & tối ưu khuyến mãi, tỷ lệ chuyển đổi. Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic. Ưu tiên có Tiếng Anh & kinh nghiệm ngành F&B, bán lẻ, giải trí.

Lên kế hoạch & triển khai khuyến mãi, loyalty program tăng khách hàng quay lại. Quản lý & cài đặt hệ thống khuyến mãi trên POS, CRM, app... Thực hiện chiến dịch SMS, Email, Zalo, Facebook để giữ chân khách hàng. Theo dõi, tối ưu hiệu suất & đo lường tỷ lệ chuyển đổi. Phối hợp với vận hành để đảm bảo chương trình chạy mượt mà.

