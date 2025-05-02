Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PAO CAFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PAO CAFE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch & triển khai khuyến mãi, loyalty program tăng khách hàng quay lại.
Quản lý & cài đặt hệ thống khuyến mãi trên POS, CRM, app...
Thực hiện chiến dịch SMS, Email, Zalo, Facebook để giữ chân khách hàng.
Theo dõi, tối ưu hiệu suất & đo lường tỷ lệ chuyển đổi.
Phối hợp với vận hành để đảm bảo chương trình chạy mượt mà.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1-2 năm kinh nghiệm Digital Marketing, CRM hoặc Performance Marketing.
Hiểu biết CRM, email marketing, automation tools (Mailchimp, Hubspot…).
Kinh nghiệm triển khai & tối ưu khuyến mãi, tỷ lệ chuyển đổi.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic.
Ưu tiên có Tiếng Anh & kinh nghiệm ngành F&B, bán lẻ, giải trí.
Tại CÔNG TY TNHH PAO CAFE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAO CAFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
