Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt, thành lập vào năm 2016, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp các chứng chỉ chuyên môn cho nhiều đối tượng, từ sinh viên đến công chức và viên chức. Công ty không chỉ cung cấp các khóa học bồi dưỡng lãnh đạo nhà nước và nghiệp vụ sư phạm, mà còn ứng dụng nền tảng học trực tuyến để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao trong xã hội. Mỗi năm, Liên Việt tiếp nhận hơn 10.000 học viên đăng ký các khóa học và nhận được phản hồi tích cực về chất lượng giảng dạy. Công ty cam kết mang đến cho học viên một trải nghiệm học tập chất lượng với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật nội dung và hình thức thi cử. Liên Việt cung cấp học liệu miễn phí bám sát cấu trúc đề và thiết lập lộ trình học rõ ràng, hướng dẫn học viên trong suốt quá trình học tập nhằm đảm bảo đạt được chứng chỉ. Đặc biệt, công ty là đơn vị tiên phong trong việc cam kết hỗ trợ học viên ôn tập cho đến khi thi đạt chứng chỉ, mà không phát sinh chi phí thêm. Trên con đường phát triển, Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt đã khẳng định được uy tín và tính chuyên nghiệp của mình thông qua sự linh hoạt trong đào tạo và dịch vụ chăm sóc học viên. Thủ tục đăng ký đơn giản và sự hỗ trợ tận tình là những yếu tố then chốt góp phần xây dựng niềm tin của học viên vào chất lượng đào tạo của công ty. Liên Việt hướng tới việc tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo và tư vấn miễn phí để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu học tập của cộng đồng.

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Hạn nộp: 30/11/2025

Hà Nội 9 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025

Hồ Chí Minh 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

