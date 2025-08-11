Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo lái xe đến học viên
Liên hệ với học viên có nhu cầu dựa trên data có sẵn được công ty cung cấp và mở rộng các kênh tuyển sinh khác
Tư vấn, giải đáp cho học viên thông tin của các chương trình và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ/học phí/nhập học của trường tuyển sinh.
Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng năng tư vấn, bán hàng, quản lý đào tạo, văn hóa doanh nghiệp
Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 1990 đến 2004
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 tháng – 1 năm kinh nghiệm Tư vấn, bán hàng qua điện thoại/ trực tiếp;
Có kinh nghiệm làm mảng Giáo dục, phát triển thị trường là một lợi thế;
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng.
Không yêu cầu bằng cấp, giới tính
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;
Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân;
Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;
Tích cực, kỷ luật.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng. (Bao gồm lương cứng + COM + thưởng khác)
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 2 tháng/ lần
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, Thứ 7 làm việc luân phiên (Từ 8h00 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30)
Chế độ đãi ngộ:
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao
Có bộ phận Marketing hỗ trợ 24/7
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định
Du lịch, nghỉ mát, Team building, Year End Party…
Đối với nhân sự thâm niên trên 1 năm, mỗi năm có thêm 5 ngày nghỉ phép (ngoài phép năm) được nghỉ dành cho đi từ thiện, thăm gia đình,..
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Văn hoá, môi trường:
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;
Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;
Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;
Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;
Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;
Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

