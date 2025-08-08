Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ Vstep trình độ B1 hoặc B2;
Thời gian dạy: 20h00 – 22h00 tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
Được cung cấp tài liệu, bài giảng mẫu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Có bằng cấp 7.0 IELTS hoặc tương đương
Đã có kinh nghiệm dạy Vstep
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp sư phạm Anh văn
Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt rõ ràng, thu hút học viên
Kiên nhẫn, nhiệt tình, có trách nhiệm
Sử dụng thành thạo các công cụ giảng dạy online
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;
Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;
Tích cực, kỷ luật.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 400.000 – 600.000đ/ buổi
Thời gian làm việc: Offline/Online theo ca 20h00 – 22h00 thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7
Thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, phù hợp với các bạn giáo viên muốn làm thêm, nâng cao thu nhập;
Được xếp lớp đều, thu nhập tốt, ổn định;
Có thể làm việc Online tại nhà, không cần đến trực tiếp trung tâm.
Chế độ đãi ngộ:
Văn hoá, môi trường:
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;
Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;
Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;
Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;
Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;
Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

