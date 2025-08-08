Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ Vstep trình độ B1 hoặc B2;

Thời gian dạy: 20h00 – 22h00 tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7

Được cung cấp tài liệu, bài giảng mẫu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Có bằng cấp 7.0 IELTS hoặc tương đương

Đã có kinh nghiệm dạy Vstep

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp sư phạm Anh văn

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt rõ ràng, thu hút học viên

Kiên nhẫn, nhiệt tình, có trách nhiệm

Sử dụng thành thạo các công cụ giảng dạy online

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;

Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;

Tích cực, kỷ luật.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 400.000 – 600.000đ/ buổi

Thời gian làm việc: Offline/Online theo ca 20h00 – 22h00 thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7

Thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, phù hợp với các bạn giáo viên muốn làm thêm, nâng cao thu nhập;

Được xếp lớp đều, thu nhập tốt, ổn định;

Có thể làm việc Online tại nhà, không cần đến trực tiếp trung tâm.

Chế độ đãi ngộ:

Văn hoá, môi trường:

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;

Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;

Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;

Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;

Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;

Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

