Giới thiệu Công ty Cổ phần Property One

Với tiền thân là Công ty CP Đầu tư và tài chính Thăng Long, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, Property One chính thức tái cấu trúc thương hiệu, với tầm nhìn định hướng phát triển tốt hơn trong tương lai. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng, Property One coi trọng việc đem đến cho khách hàng một môi trường làm việc độc đáo về thiết kế, vượt trội về chất lượng xây dựng và giàu sức khỏe.