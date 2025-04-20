Tuyển Tiếng Trung Nhà Máy An Thái - Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí Ôtô An Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 104 - D5D Đ. Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội., Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện đặt hàng, theo dõi và quản lý tiến độ giao hàng từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Liên hệ, đàm phán với các đối tác nước ngoài để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Quản lý và cập nhật dữ liệu hàng hóa trên hệ thống công ty, đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đặt hàng như chậm giao hàng, thiếu hàng, hàng không đúng chất lượng yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (kho vận, kinh doanh, kỹ thuật) để đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt.

Thực hiện báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, ngoại ngữ hoặc kỹ thuật ô tô.

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết). Có khả năng đàm phán và giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài.

Ưu tiên ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đặt hàng, mua hàng, xuất nhập khẩu hoặc kinh doanh phụ tùng ô tô.

Thành thạo tin học văn phòng và kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý dữ liệu.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Nhà Máy An Thái - Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí Ôtô An Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 đồng.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và quy trình làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước.

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy An Thái - Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí Ôtô An Thái

