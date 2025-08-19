Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 504 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Marketing trên mạng xã hội:
Phát triển và thực hiện kế hoạch nội dung chi tiết cho các kênh mạng xã hội của công ty (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).
Sáng tạo nội dung hấp dẫn, đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, infographic, v.v.) phù hợp với từng kênh và đối tượng mục tiêu.
Quản lý và tương tác với cộng đồng trực tuyến, trả lời bình luận, tin nhắn và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Theo dõi và phân tích hiệu quả hoạt động trên mạng xã hội, báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến.
SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm):
Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược SEO phù hợp.
Viết bài chuẩn SEO cho website công ty, đảm bảo nội dung chất lượng, tối ưu về mặt kỹ thuật và thân thiện với người dùng.
Xây dựng backlink chất lượng để tăng độ tin cậy và thứ hạng của website.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả SEO, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Hỗ trợ sự kiện:
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, quà tặng, vật phẩm quảng cáo và các công việc hậu cần khác.
Đóng góp vào việc quảng bá sự kiện trên các kênh truyền thông.
Hỗ trợ các phòng ban khác:
Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến marketing khi có yêu cầu.
Tham gia vào các dự án marketing chung của công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22 trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo 04 kỹ năng
Tinh thần trách nhiệm với công việc.
Nhạy bén với thị trường, thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của khách hàng.
Có kinh nghiệm trong kinh doanh và tiếp thị.
Tinh thần trách nhiệm cao, gắn kết lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng tháng 13,14+, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ phúc lợi tốt, bảo hiểm sức khoẻ.
Du lịch 1-2 lần/ năm.
Cấp phát đồng phục theo quy định công ty.
Cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO

CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

