Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 959

- 961 Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet, Truyền Hình và Camera do FPT Telecom đang cung cấp
Viết bài quảng cáo sản phẩm lên các trang mạng xã hội và kênh cá nhân: fanpage, website, tiktok...
Gọi điện tư vấn, chốt đơn, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng, phát triển thương hiệu FPT Telecom trên địa bàn quận Hoàng Mai
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 -35 tuổi
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, năng động, ưu tiên ứng viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào.
Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, marketing, sáng tạo video, content... là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8.2Tr + hoa hồng + thưởng, thu nhập tối đa không giới hạn lên tới trên 30 triệu/tháng.
Gói thu nhập năm tương đương từ 15 – 18 tháng lương ( Thưởng Quý, Lương tháng 13, Lương tháng 14, Lương kinh doanh, ...) cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phám, chốt sales, digital marketing
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hấp dẫn.
Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 80.000 nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

