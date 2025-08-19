Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 - 100 DV3, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Mục tiêu chính:

Chỉnh sửa và hoàn thiện các video thô thành các sản phẩm chất lượng cao, hấp dẫn và phù hợp với yêu cầu của từng dự án và nền tảng.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng của video, góp phần truyền tải thông điệp hiệu quả và nâng cao giá trị thương hiệu.

Trách nhiệm chính:

Tiếp nhận các footage thô, âm thanh, đồ họa và các tài liệu liên quan đến video.

Thực hiện dựng phim theo kịch bản hoặc yêu cầu của bộ phận sáng tạo/marketing.

Cắt ghép, sắp xếp các cảnh quay một cách logic và mượt mà.

Thêm hiệu ứng hình ảnh, chữ viết, đồ họa, âm thanh và nhạc nền phù hợp.

Chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng và cân bằng âm thanh để đảm bảo chất lượng video tốt nhất.

Tối ưu hóa video cho các nền tảng khác nhau (tỷ lệ khung hình, độ phân giải, thời lượng...).

Đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh và âm thanh của video với định vị thương hiệu.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận sáng tạo, marketing để hiểu rõ yêu cầu và phản hồi.

Quản lý và lưu trữ các file dự án một cách khoa học.

Cập nhật các phần mềm dựng phim và kỹ thuật dựng phim mới nhất.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí dựng phim, ưu tiên có kinh nghiệm dựng video ngắn cho các nền tảng social media.

Thành thạo các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp (ví dụ: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve...).

Có kiến thức vững chắc về các nguyên tắc dựng phim, nhịp điệu và storytelling bằng hình ảnh.

Có khả năng làm việc với các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và đồ họa cơ bản (After Effects là một lợi thế).

Có kiến thức về các định dạng video và các yêu cầu kỹ thuật của từng nền tảng.

Có gu thẩm mỹ tốt và khả năng sáng tạo trong quá trình dựng phim.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng quản lý thời gian và đáp ứng deadline.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có portfolio các sản phẩm video đã dựng.

Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 90% LCB

PC ăn trưa

Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước

Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm

Các chế độ thăm hỏi.

Thưởng lễ, tết; sinh nhật.

Tháng lương 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.