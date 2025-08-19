Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, 54 lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô tả công việc

- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai;

- Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, telesale...

- Cập nhật đúng, đủ thông tin các dự án đang bán;

- Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản (đưa khách tham quan dự án, đặt cọc, công chứng...) cùng các bộ phận liên quan

- Thường xuyên nâng cao các kỹ năng giap tiếp, tư vấn, làm việc đội nhóm để ngày càng chuyên nghiệp;

- Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý.

- Tuổi từ 20

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.

- Có laptop biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,...

- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.

- Chăm chỉ, chịu khó.

- Có kinh nghiệm BDS là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6-12 triệu không áp KPI

- Chế độ chính sách, lương, thưởng, đãi ngộ tốt nhất thị trường. Thưởng + Hoa hồng theo doanh thu cá nhân lên tới 200 triệu.

- Được khám sức khỏe định kỳ; được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm cho các nhân và gia đình.

- Được hòa vào văn hóa" Ăn chơi nhảy múa" của "Gia đình Cen" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.

- Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc được xét 06 tháng 1 lần.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

