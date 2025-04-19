Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Phối hợp với thủ kho, bên giao/ bên nhận kiểm đếm đúng số lượng hàng hóa nhập kho và lưu nội dung vào sổ ghi chép.

Hàng ngày lập phiếu xuất kho, nhập kho khi thực hiện việc giao – nhận hàng hóa, vật tư.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan kèm theo: hợp đồng, phiếu yêu cầu xuất vật tư, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ...

Căn cứ ĐNTT của các bộ phận trình KTT, GĐ phê duyệt lập phiếu thu, phiếu chi chuyển Thủ quỹ chi tiền.

Đối chiếu phát sinh số dư các quỹ với thủ quỹ, số dư phát sinh ngân hàng với sao kê ngân hàng, Số dư ví theo các Sàn TMĐT.

Hàng ngày báo cáo Quỹ, Tài khoản ngân hàng.

Hạch toán các chi phí, công nợ phát sinh đúng kỳ.

Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản, khấu hao công cụ dụng cụ đúng kỳ.

Đối chiếu công nợ với các NCC.

Đối chiếu số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp.

Định kỳ phối hợp thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho và CCDC, TSCĐ

Lập biên bản kiểm kê hay biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách với con số thực tế và báo cáo ngay lên cấp trên.

Đề xuất phương án xử lý các phần chênh lệch kiểm kê (Nếu có ) theo Quy định