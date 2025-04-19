Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp thực hiện công việc liên quan đến viết, kê khai hóa đơn thuế đầu ra
Tiếp nhận và xử lý các điều chỉnh hóa đơn
Kiểm soát và quản lý công nợ
Phối hợp với bộ phận bán hàng để nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh
Xử lý các vấn đề vướng mắc về CTKM cũng như giá đối với khách hàng
Làm báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả toàn bộ khách hàng
Lưu giữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách đầy đủ.
Một số công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kế toán tổng hợp hoặc Sale Admin, ưu tiên các ứng viên làm việc tại các doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng
Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng (Misa, Fast, SAP…), excel thành thạo
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì
