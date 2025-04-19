Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp thực hiện công việc liên quan đến viết, kê khai hóa đơn thuế đầu ra

Tiếp nhận và xử lý các điều chỉnh hóa đơn

Kiểm soát và quản lý công nợ

Phối hợp với bộ phận bán hàng để nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh

Xử lý các vấn đề vướng mắc về CTKM cũng như giá đối với khách hàng

Làm báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả toàn bộ khách hàng

Lưu giữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách đầy đủ.

Một số công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kế toán tổng hợp hoặc Sale Admin, ưu tiên các ứng viên làm việc tại các doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng

Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng (Misa, Fast, SAP…), excel thành thạo

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc

Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

