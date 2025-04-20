Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Game Design

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường và lên ý tưởng về mặt nội dung, concept, thể loại game, xu hướng,... để phát triển dự án game mới
Chịu trách nhiệm về thiết kế & tài liệu game ở tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển Game
Phát triển và hoàn thiện luồng người dùng theo wireframe, mô tả trực quan các tính năng của game và tương tác giữa các tính năng
Mô tả animation, đưa ra reference cụ thể để team Artist và Developer có thể thực hiện và hoàn thiện ý tưởng của Game Designer
Theo dõi, phân tích và tiến hành cải thiện Game qua số liệu từ firebase và các bên analytics, nâng cao trải nghiệm người chơi
Thử nghiệm các thể loại trò chơi khác nhau, lên phương án kết hợp nhiều thể loại trong cùng một game
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu khoảng 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất/phát hành Game
01 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về thiết kế game (game element, game mechanic, game balancing,...)
Nắm bắt được thị trường Game, xu thế và sở thích của người dùng, nắm bắt tốt tâm lý người chơi.
Hiểu biết về Unity
Yêu thích Game, có mục tiêu và tinh thần cầu thị cao
Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, tập trung trong công việc, chịu được áp lực
Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ, kiến thức mới

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET hàng tháng + thưởng (Thưởng quý, thưởng dự án)
Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh với thị trường
Thưởng hiệu suất theo quý, năm, thưởng mặc định tháng 13
Review lương 2 lần/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Cấp thiết bị làm việc (tại công ty hoặc tại nhà tuỳ yêu cầu của nhân sự)
Tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước do các đối tác: Google, Facebook, Tiktok... tổ chức
Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).
Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS5, Gameboard...
Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...
Pantry đầy đủ hoa quả, bánh kẹo, đồ uống, trà, cafe,... free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 217 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

