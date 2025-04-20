Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường và lên ý tưởng về mặt nội dung, concept, thể loại game, xu hướng,... để phát triển dự án game mới

Chịu trách nhiệm về thiết kế & tài liệu game ở tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển Game

Phát triển và hoàn thiện luồng người dùng theo wireframe, mô tả trực quan các tính năng của game và tương tác giữa các tính năng

Mô tả animation, đưa ra reference cụ thể để team Artist và Developer có thể thực hiện và hoàn thiện ý tưởng của Game Designer

Theo dõi, phân tích và tiến hành cải thiện Game qua số liệu từ firebase và các bên analytics, nâng cao trải nghiệm người chơi

Thử nghiệm các thể loại trò chơi khác nhau, lên phương án kết hợp nhiều thể loại trong cùng một game

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu khoảng 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất/phát hành Game

01 năm kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về thiết kế game (game element, game mechanic, game balancing,...)

Nắm bắt được thị trường Game, xu thế và sở thích của người dùng, nắm bắt tốt tâm lý người chơi.

Hiểu biết về Unity

Yêu thích Game, có mục tiêu và tinh thần cầu thị cao

Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, tập trung trong công việc, chịu được áp lực

Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ, kiến thức mới

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET hàng tháng + thưởng (Thưởng quý, thưởng dự án)

Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh với thị trường

Thưởng hiệu suất theo quý, năm, thưởng mặc định tháng 13

Review lương 2 lần/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Cấp thiết bị làm việc (tại công ty hoặc tại nhà tuỳ yêu cầu của nhân sự)

Tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước do các đối tác: Google, Facebook, Tiktok... tổ chức

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS5, Gameboard...

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Pantry đầy đủ hoa quả, bánh kẹo, đồ uống, trà, cafe,... free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin