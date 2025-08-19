Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Thăng Long, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân



Toà nhà Thăng Long Tower là toà nhà cho thuê văn phòng, gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Bên cạnh dịch vụ cho thuê sàn văn phòng truyền thống, toà nhà cung cấp các dịch vụ văn phòng chia sẻ, không gian sự kiện, quảng cáo,...

1. Nhiệm vụ

- Xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch kinh doanh trình Tổng giám đốc phê duyệt.

- Xác lập chính sách bán hàng:

+ Xây dựng, đề xuất, điều chỉnh và trình phê duyệt chính sách giá cho thuê và dịch vụ liên quan đến hoạt động bán hàng.

+ Dự thảo, đề xuất và ban hành các văn bản mẫu.

- Tìm kiếm khách hàng:

+ Tìm kiếm các kênh bán hàng hiệu quả, ký thoả thuận hợp tác bán hàng.

+ Cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ của Toà nhà đến khách hàng tiềm năng.

+ Cung cấp thông tin tòa nhà, diện tích trống cho đơn vị môi giới hoặc khách hàng có nhu cầu.

- Tiếp nhận nhu cầu thuê, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, trình phê duyệt các đề xuất dịch vụ ngoài chính sách.

- Thực hiện tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng và khách hàng đang sử dụng dịch vụ của tất cả các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Toà nhà Thăng Long.

- Tiếp nhận, đề xuất sửa chữa, cải tạo mặt bằng trước khi bàn giao và nhận bàn giao.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi công, cải tạo văn phòng.

- Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp nhận ý kiến (Bằng Hotline và các công cụ làm việc khác...), phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý và phản hồi lại Khách hàng bằng văn bản (nếu có).

- Theo dõi và tiếp nhận phản hồi thông tin tới khách hàng liên quan tới biến động của hợp đồng: đề xuất thay đổi, điều chỉnh, thanh lý, gia hạn, chia diện tích của hợp đồng.

- Lập báo cáo kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của BLĐ liên quan đến hoạt động kinh doanh và hoạt động chăm sóc khách hàng.

- Tìm kiếm vị trí gửi xe bãi ngoài tòa nhà.

- Tặng quà sinh nhật lãnh đạo khách hàng, ngày thành lập...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

2. Trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ các công việc theo các nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi thực hiện các chi phí theo kế hoạch đã lập hàng tháng/quý/năm đã được duyệt.

- Quản lý hợp đồng với Khách hàng và trực tiếp đàm phán việc gia hạn hợp đồng, điều chỉnh giá theo chính sách của công ty.

- Tiếp đón các đơn vị cơ quan nhà nước đến làm việc với Khách hàng văn phòng truyền thống và văn phòng chia sẻ.

- Lập báo cáo hoạt động và kế hoạch hàng tháng/quý/năm của bộ phận trực tiếp quản lý.

- Theo dõi kế hoạch hoạt động Thu - chi hàng năm đã được phê duyệt của phòng



- Trình độ đào tạo: Cao đẳng trở lên; Chuyên ngành đào tạo Kinh doanh, MKT, Quản trị, Kế toán...

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Offices; Google Docs, Google Sheets,...

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Có kiến thức về tư vấn, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng

- Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm tại các vị trí tương đương.

- Thái độ: Cẩn thận, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.



- Chế độ thu nhập: Lương cứng 20 - 25 triệu/tháng.

- Chế độ thưởng: Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, Thưởng Lễ tết...

- Chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, hoạt động sinh hoạt tập thể.

- Chế độ BHXH: theo đúng quy định của Nhà nước và Quy định chung của Công ty.



