Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

Được thành lập từ năm 2004, Lý Bảo Minh được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu và tiên phong tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ trọn gói cho hệ thống Giặt - Sấy - Ủi công nghiệp, hệ thống Bếp công nghiệp và hệ thống Làm sạch công nghiệp. Chúng tôi không ngừng cố gắng để nâng cấp quy trình phục vụ: TƯ VẤN – THIẾT KẾ – CUNG CẤP – LẮP ĐẶT – BẢO HÀNH – BẢO TRÌ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cộng hưởng từ sự tín nhiệm của khách hàng về chất lượng dịch vụ và hiệu quả trong kinh doanh bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về ngành, Lý Bảo Minh đã định vị được thương hiệu trên thị trường và đang tăng tốc phát triển. Để thích nghi với sự thay đổi liên tục của thị trường, Lý Bảo Minh đã hoạch định và áp dụng chiến lược toàn diện hóa và chuyên nghiệp hóa dịch vụ.