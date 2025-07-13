Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

A. Công tác kỹ thuật – sửa chữa, bảo trì:

• Thực hiện các công việc cải tạo, sửa chữa, mở rộng chi nhánh theo sự phân công của quản lý.

• Thi công, lắp đặt hệ thống điện, nước, hàn, xây dựng tại các chi nhánh.

• Sửa chữa, bảo trì hệ thống đèn, camera, barie, cửa cuốn, mái che, v.v.

• Gia công, lắp đặt, hàn các kết cấu sắt, thép theo yêu cầu thực tế.

• Đảm bảo công tác sửa chữa đúng tiến độ, an toàn lao động..

A. Phối hợp vận hành tại chi nhánh:

• Khi chưa có công việc kỹ thuật, phối hợp sắp xếp xe, điều phối chi nhánh giữ xe theo yêu cầu của quản lý.

• Hướng dẫn khách hàng đỗ xe đúng quy định tại chi nhánh.

• Phối hợp kiểm tra và bảo trì nhỏ các thiết bị trong chi nhánh.

C. Các công việc khác:

• Quản lý vật tư thiết bị được cung cấp để thực hiện công việc.

• Kiểm tra, báo cáo tình trạng hư hỏng, đề xuất phương án sửa chữa.

• Phối hợp quản lý trong công tác đánh giá, bảo trì định kỳ tại các chi nhánh.

• Tuân thủ nội quy lao động, quy trình an toàn trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 22 đến 50, tốt nghiệp từ trung cấp/bằng nghề trở lên trở lên

- Chuyên môn: Các ngành liên quan Cơ khí, Điện, Nước, Hàn, Xây dựng,...

- Kinh nghiệm:

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí, hàn, xây dựng, sửa chữa điện – nước.

Sẽ được đào tạo thêm khi nhận việc

- Ưu tiên có tay nghề hàn (hàn sắt, inox, kết cấu thép).

- Biết lắp đặt, sửa chữa điện – nước cơ bản.

- Có kinh nghiệm về xây dựng, gia công cơ khí là lợi thế.

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

- Có khả năng học hỏi nhanh và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc tối đa 2 tháng với mức lương: 6.500.000 VNĐ

- Lương chính thức: Lương cứng + Phụ cấp công việc

- Phúc lợi và Bảo hiểm:

Xét tăng lương hằng năm.

Lương tháng 13

Thưởng Tết theo năng lực

Đầy đủ chế độ BHXH

Chế độ: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản...

Phát đồng phục và dụng cụ làm việc miễn phí

- Môi trường làm việc:

Được học hỏi và thực hành các kỹ năng để phát triển

Được tham gia các khóa học, đào tạo miễn phí

Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin