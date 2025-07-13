Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/20 Thạch Lam, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Triển khai đi thị trường (Market Visit) nhằm phân tích, đánh giá & đề xuất liên kết với các đối tác bao gồm phòng khám mẹ và bé, các office building, các căn hộ cao cấp,..

- Giám sát, báo cáo chất lượng triển khai của từng dự án

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, workshop, các chương trình khuyến mãi cùng đối tác

- Triển khai các chiến dịch truyền thông offline như phát tờ rơi, banner, standee, POSM.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, năng động, chịu khó.

- Thích công việc đi thị trường

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, phân tích, đánh giá và có tinh thần học hỏi.

- Chủ động, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp mộc tròn thực tập

- Cung cấp thông tin làm báo cáo

- Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

