Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
- Hồ Chí Minh: 15/20 Thạch Lam, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Triển khai đi thị trường (Market Visit) nhằm phân tích, đánh giá & đề xuất liên kết với các đối tác bao gồm phòng khám mẹ và bé, các office building, các căn hộ cao cấp,..
- Giám sát, báo cáo chất lượng triển khai của từng dự án
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, workshop, các chương trình khuyến mãi cùng đối tác
- Triển khai các chiến dịch truyền thông offline như phát tờ rơi, banner, standee, POSM.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thích công việc đi thị trường
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, phân tích, đánh giá và có tinh thần học hỏi.
- Chủ động, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp thông tin làm báo cáo
- Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
