Giới thiệu Công ty Cổ phần Searefico Pro Company

SEAREFICO là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện công trình và lạnh công nghiệp. Chúng tôi tự hào đem đến các dịch vụ trọn gói về thiết kế - thi công, vận hành - bảo trì và lắp đặt cho các dự án M&E quy mô lớn, kỹ thuật thi công phức tạp, trình độ quản lý cao như Vinhomes Golden River, Đại Quang Minh, Vinhomes Central Park, Gateway Thảo Điền, Bà Nà Hills, Premier Residences Phú Quốc Resort, Marriott Phú Quốc, kho thông minh Vinamilk Tiên Sơn,... Bên cạnh đó, chúng tôi chuyên thiết kế - thi công - cung cấp lắp đặt thiết bị cho ngành lạnh công nghiệp, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu cách nhiệt; năng lượng xanh. Nguồn nhân lực là tài sản quý nhất của Searefico, là nền tảng để Công ty đạt được thành tựu như hiện nay và tiếp tục phát triển trong tương lai. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để Searefico luôn là nơi làm việc tốt nhất và mọi nhân viên có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình tại đây. Tiêu chí tuyển dụng của Searefico là lựa chọn những ứng viên phù hợp với vị trí công việc dựa trên tính cách, năng lực, thái độ, kinh nghiệm của ứng viên. Nhằm mục tiêu phát triển dài hạn, chúng tôi cần tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp Đại học loại khá, giỏi với mức lương cạnh tranh cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Công ty đang phát triển mạnh mẽ với doanh thu hàng năm trên 1.300 tỷ đồng và tuyển dụng nhân tài cho các dự án lớn trong thời gian sắp tới. Gia nhập vào đội ngũ lao động hạnh phúc của Searefico, bạn sẽ có cơ hội nhận được: - Các khóa học kỹ năng và chuyên môn hấp dẫn dành cho lãnh đạo và nhân viên - Quà tặng vào các dịp trong năm - Bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Các chế độ, chính sách thưởng.