Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xuyên Mộc ...và 3 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

1. Lập kế hoạch triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế đáp ứng theo yêu cầu.

3. Kiểm tra tính toán lại thiết kế, VE thiết kế, so sánh kỹ thuật phục vụ đấu thầu.

4. Thống kê khối lượng vật tư phục vụ công tác dự toán trong quá trình thiết kế.

5. Báo cáo công việc theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi/ khóa đào tạo của Công ty/ Phòng.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Searefico Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc

- BHXH, BHYT theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

- Khám sức khỏe, du lịch hằng năm

- Tặng 1 Giờ về sớm các ngày Lễ trong năm

- Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Searefico Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin