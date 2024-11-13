Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát

Kinh doanh bao bì

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126 D

- Đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phát triển kinh doanh B2B: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong các ngành Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Thú y và Bảo vệ thực vật.
Phát triển kinh doanh B2B:
Tư vấn giải pháp bao bì: Phân tích nhu cầu khách hàng, tư vấn các giải pháp bao bì tối ưu như bao bì sơ cấp (chai lọ, hũ, tuýp nhựa...) và bao bì thứ cấp (hộp giấy, nhãn dán, túi xách...).
Tư vấn giải pháp bao bì:
Thực hiện và quản lý quy trình bán hàng: Theo dõi từ giới thiệu sản phẩm, báo giá, ký hợp đồng đến xử lý đơn hàng và giao hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện và quản lý quy trình bán hàng:
Phát triển thị trường: Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới trong ngành sản xuất và đóng gói; phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh mới.
Phát triển thị trường:
Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất và logistics để đảm bảo hàng hóa đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian.
Phối hợp với các phòng ban:
Quản lý hồ sơ khách hàng: Duy trì hệ thống quản lý hồ sơ khách hàng đầy đủ, chính xác.
Quản lý hồ sơ khách hàng:
Báo cáo: Lập báo cáo kinh doanh hàng tuần, hàng tháng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Báo cáo:

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong kinh doanh B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì, đóng gói hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục: Giao tiếp và đàm phán hiệu quả, hướng tới xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục:
Am hiểu sản phẩm: Có kiến thức cơ bản về các loại bao bì sơ cấp và bao bì thứ cấp là một lợi thế.
Am hiểu sản phẩm:
Kỹ năng tổ chức: Khả năng quản lý công việc tốt, làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức:
Tinh thần cầu tiến: Tư duy chủ động, sáng tạo và không ngừng học hỏi.
Tinh thần cầu tiến:

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng hấp dẫn: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số, thưởng cuối năm và chính sách đãi ngộ cạnh tranh.
Lương & thưởng hấp dẫn:
Cơ hội thăng tiến & phát triển: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tạo nâng cao nghiệp vụ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến & phát triển:
Phúc lợi đầy đủ: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác.
Phúc lợi đầy đủ:
Teambuilding: Du lịch hàng năm.
Teambuilding:
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, đồng phục, và ngày nghỉ sinh nhật hưởng lương.
Chế độ nghỉ phép:
Môi trường làm việc: Đoàn kết, kết nối và hỗ trợ.
Môi trường làm việc:
Chế độ phụ cấp đặc biệt: Hỗ trợ cho cha/mẹ trên 65 tuổi.
Chế độ phụ cấp đặc biệt:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 126D Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-b2b-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247013
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Hạn nộp: 21/12/2024
Long An Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HUNUFA
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty TNHH HUNUFA
Hạn nộp: 13/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 98 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Hạn nộp: 21/12/2024
Long An Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HUNUFA
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty TNHH HUNUFA
Hạn nộp: 13/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất