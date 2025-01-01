Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp KAGRI là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi hướng tới phát triển những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao từ những đề tài nghiên cứu khoa học trong hơn 15 năm trên vật nuôi và cây trồng tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất của KAGRI đạt chuẩn GMP & HCCA - là những chứng chỉ kỹ thuật chất lượng nhất, cùng đội ngũ chuyên gia là các nhà khoa học, kỹ sư và giáo sư nông nghiệp người Việt, đều chung mục tiêu mang tới những sản phẩm chất lượng nhất dành cho người nông dân Việt Nam.

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 21/04/2026

Hà Nội Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

