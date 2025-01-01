Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp KAGRI là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi hướng tới phát triển những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao từ những đề tài nghiên cứu khoa học trong hơn 15 năm trên vật nuôi và cây trồng tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất của KAGRI đạt chuẩn GMP & HCCA - là những chứng chỉ kỹ thuật chất lượng nhất, cùng đội ngũ chuyên gia là các nhà khoa học, kỹ sư và giáo sư nông nghiệp người Việt, đều chung mục tiêu mang tới những sản phẩm chất lượng nhất dành cho người nông dân Việt Nam.