Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Global City - Đỗ Xuân Hợp - An Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các chiến dịch Marketing Ads.

Thị trường Việt Nam hoặc Nước ngoài ( Mỹ, Eu, ĐNA,..): Tuỳ chọn

Mảng nông nghiệp thông minh 4.0 : Sp sạch thương hiệu, top 1 ngành, chốt 6x trở lên. Hoàn < 5%. Nhiều sp chủ lực không thiếu sp chạy. Định hướng 7-10 năm... Gần 20 sản phẩm.

Triển khai chạy quảng cáo đa kênh : Fb ads, tiktok, zalo, GG ads, live stream/ Ecom… ít hoặc non kinh nghiệm sẽ được đào tạo thành master đa nền tảng !!!

Tài khoản công cấp / Ngân sách không giới hạn.

Media quay hàng tuần ( kể cả nước ngoài )

Cứ lên CAMP là có số.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo / Ăn và vít adssss.

Theo dõi xu hướng của thị trường, nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình của đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và đam mê về marketing online / bán hàng

Thành thạo chuyên môn FB Ads, Google Ads hoặc Tiktok Ads

Thành thạo các công cụ khác như Photoshop, Capcut, Canva, Content…

Ham học hỏi . cầu tiến.

Có tinh thần trách nhiệm cao

Nhiệt tình, nhanh nhẹn và say mê công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI Thì Được Hưởng Những Gì

15.000.000 VNĐ – 30.000.000VNĐ - Nhân viên chính thức.

30.000.000 VNĐ - 50.000.000VNĐ - Leader.

> 50.000.000 - Quản lý MKT - GĐ MKT.

Được kết hợp cùng đội Sale mạnh, đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc chốt đơn.

Được hưởng % doanh thu từ telesales và CSKH.

Được cấp tất cả tài nguyên, ngân sách không giới hạn.

Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định (12 ngày phép năm). Ngoài ra: Thêm 01 ngày nghỉ/tháng dành riêng cho nhân viên nữ.

Môi trường trẻ năng động, đầy nhiệt huyết.

Chi phí gửi xe: Công ty chi trả

Có lộ trình thăng tiến lên Leader rõ ràng.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm, party sinh nhật hàng tháng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin