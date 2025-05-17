Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số E10, ngõ 461, đường Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lắp đặt máy móc, thiết bị điện, robot và các thiết bị thông minh khác
Thực hiện kiểm tra sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho khách hàng của công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, Tuổi: 22 - 40 tuổi
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành: Cơ Điện Tử, Cơ Khí, điện tử công nghiệp, tự động hoá,…
Ưu tiên có kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Thành thục thiết kế AUTOCAD
Siêng năng, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15tr ( thoả thuận theo năng lực )
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và của Công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ theo theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,….) các khoản phụ cấp tùy theo yêu cầu công việc và các chế độ phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
