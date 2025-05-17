Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số E10, ngõ 461, đường Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lắp đặt máy móc, thiết bị điện, robot và các thiết bị thông minh khác

Thực hiện kiểm tra sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho khách hàng của công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Tuổi: 22 - 40 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành: Cơ Điện Tử, Cơ Khí, điện tử công nghiệp, tự động hoá,…

Ưu tiên có kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Thành thục thiết kế AUTOCAD

Siêng năng, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr ( thoả thuận theo năng lực )

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và của Công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ theo theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,….) các khoản phụ cấp tùy theo yêu cầu công việc và các chế độ phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin