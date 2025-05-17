Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 71 Vạn Phúc. Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Theo dõi, kiểm tra chi phí phát sinh của từng dự án dựa trên hồ sơ dự toán, quyết toán công trình.
Theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án.
Kiểm soát việc tập hợp chứng từ trong quá trình Xây dựng cơ bản. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán định khoản.
Kiểm tra hồ sơ, điều kiện thanh toán, tiến hành thanh toán các hạng mục xây dựng theo đúng quy định. Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao…một cách khoa học.
Lập báo cáo sản xuất, tính giá thành từng công trình.
Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, cuối tháng, quý, năm;
Theo dõi và quản lý công nợ;
Tính toán và báo cáo giá thành; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí…
Kiểm tra tình trạng nhập-xuất-tồn của hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;
Kiểm tra, rà soát sự cân đối trên các chỉ tiêu của bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ;
Kiểm tra sự cân đối của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp;
Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;
Lập, kiểm tra báo cáo định kỳ (Báo cáo tài chính công ty, Báo cáo tài chính hợp nhất), tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo công nợ, báo cáo thu – chi, báo cáo nợ vay, ...);
Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính;
Tham gia trong việc giải trình số liệu với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, đoàn kiểm tra quyết toán thuế tại đơn vị...;
Biết điều chỉnh, đề ra phương án xử lý các tồn đọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, sổ sách;
Lập, tổng hợp một số báo cáo quản trị nội bộ của đơn vị và toàn bộ công ty;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.
Có kinh nghiệm từ 5 năm làm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm quyết toán thuế.
Có khả năng giải trình số liệu của từng công trình, hạng mục với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.
Hiểu rõ luật thuế, Nghị định, thông tư hướng dẫn
Hiểu rõ luật Kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20-25tr
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh của công ty hàng năm)
Thưởng\\quà các dịp Lễ\\Tết trong năm
Phụ cấp ăn trưa
Được mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Đóng bảo hiểm và hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Luật.
Nghỉ phép theo quy định của Luật
Các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ theo luật quy định
Môi trường và văn hóa làm việc: Trẻ trung, không giới hạn cơ hội thăng tiến, nhiều hoạt động tập thể
Văn phòng làm việc đầy đủ trang thiết bị, tiện nghi, rộng rãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 71 Vạn Phúc, Liễu Giai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

