Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Datrec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Ven hồ Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao, triển khai:

Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, đề xuất giải pháp cải thiện

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị doanh nghiệp/Tài chính/Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển kênh đại lý hoặc quản lý bán hàng. Có kiến thức/kinh nghiệm về Trade Marketing

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt. kỹ năng chăm sóc khách hàng & duy trì mối quan hệ

Có phẩm chất cá nhân tốt: Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm với công việc. Tâm đức, chính trực, cầu tiến và gắn kết lâu dài

Tại Công Ty TNHH Datrec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 15 triệu, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, ứng viên có thể đề xuất mức lương phù hợp với năng lực của bản thân

Thu nhập: 15 - 25 triệu: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng

Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật

12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định

Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Datrec Việt Nam

