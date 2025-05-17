Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Datrec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Datrec Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 19 Ven hồ Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao, triển khai:
Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, đề xuất giải pháp cải thiện
Báo cáo:
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH, CĐ loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị doanh nghiệp/Tài chính/Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển kênh đại lý hoặc quản lý bán hàng. Có kiến thức/kinh nghiệm về Trade Marketing
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt. kỹ năng chăm sóc khách hàng & duy trì mối quan hệ
Có phẩm chất cá nhân tốt: Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm với công việc. Tâm đức, chính trực, cầu tiến và gắn kết lâu dài
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển kênh đại lý hoặc quản lý bán hàng. Có kiến thức/kinh nghiệm về Trade Marketing
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt. kỹ năng chăm sóc khách hàng & duy trì mối quan hệ
Có phẩm chất cá nhân tốt: Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm với công việc. Tâm đức, chính trực, cầu tiến và gắn kết lâu dài
Tại Công Ty TNHH Datrec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10 - 15 triệu, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, ứng viên có thể đề xuất mức lương phù hợp với năng lực của bản thân
Thu nhập: 15 - 25 triệu: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng
Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật
12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
Thu nhập: 15 - 25 triệu: lương cơ bản + thưởng + hoa hồng
Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, thưởng/quà tặng lễ tết, sinh nhật
12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Datrec Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI