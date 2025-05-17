Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ, nhận các yêu cầu báo giá, làm báo giá gửi khách hàng (lĩnh vực nhà hàng/khách sạn/Căn hộ dịch vụ,….)

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho thuê/sửa chữa điều hòa, đồ gia dụng, thiết bị gia đình,… phù hợp với nhu cầu khách hàng

Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, thiết kế các hệ thống, dự án cho khách hàng.

Theo dõi và hỗ trợ quá trình giao hàng, thanh toán, xử lý khiếu nại nếu có

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Thương mại, Marketing, …

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên liên quan đến kinh nghiệm bán hàng, tư vấn bán hàng/ dịch vụ; ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị gia dụng, điện tử, sales B2B

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng thiết lập và phát triển mạng lưới khách hàng.

Tính cách hoạt bát, nhiệt tình, thân thiện, chủ động.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

Tin học văn phòng

Ưu tiên các bạn Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr (Lương cứng + Doanh số + Thưởng); Thử việc hưởng 85% lương.

Được cung cấp máy tính và các thiết bị hỗ trợ công việc.

Được mua các sản phẩm thể thao chính hãng với giá ưu đãi dành cho nhân sự của tập đoàn.

Được làm trong môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép/1 năm, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/ cuối năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật CBNV, nghỉ mát, du xuân,...

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

