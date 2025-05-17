Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hei Tower, số 1 Ngõ 69 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lead team tối thiểu từ 10 nhân viên trở lên

Quản lý và chịu trách nhiệm công việc team theo ngày, tuần và tháng

Đảm bảo chỉ số KPI của cá nhân và nhân sự team theo giờ và ngày (Kiểm tra KPI theo giờ để nắm bắt hỗ trợ team kịp thời)

Thúc đẩy hiệu quả đạt target Doanh số

Hỗ trợ hướng dẫn các thành viên trong team khi có các tính huống/ cuộc gọi khó xử lý

Làm báo cáo hoạt động của team, công việc hàng ngày và hỗ trợ cần thiết

Ghi nhận feedback từ team khi Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ,....

Làm 1 số công tác từ Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiếu 1 năm tại các vị trí tương đương tại mảng Contact Center như Telesales/ Telemarketing/ Chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ các thành viên trong team

Làm báo cáo, lên kế hoạch

Không ngại khó khăn trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuân (Lương cứng + Thưởng KPI) => Thu nhập trung bình từ 20 - 40tr++/ tháng

Công ty hỗ trợ đầy đủ về thiết bị, phần mềm làm việc

Sau 2 tháng thử việc, công ty hỗ trợ thêm về Bảo hiểm; Ngày phép; Lương tháng 13; Thưởng KPI và hiệu quả kinh doanh

Xem xét lương theo năm

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng do công ty hỗ trợ.

Du lịch hàng năm, Teambuilding, YEP,...

Quả sinh nhật, quà tết cho nhân viên và gia đình, thưởng 08/03, 01/06,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin