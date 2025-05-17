Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND
- Hà Nội: Tòa Hei Tower, số 1 Ngõ 69 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lead team tối thiểu từ 10 nhân viên trở lên
Quản lý và chịu trách nhiệm công việc team theo ngày, tuần và tháng
Đảm bảo chỉ số KPI của cá nhân và nhân sự team theo giờ và ngày (Kiểm tra KPI theo giờ để nắm bắt hỗ trợ team kịp thời)
Thúc đẩy hiệu quả đạt target Doanh số
Hỗ trợ hướng dẫn các thành viên trong team khi có các tính huống/ cuộc gọi khó xử lý
Làm báo cáo hoạt động của team, công việc hàng ngày và hỗ trợ cần thiết
Ghi nhận feedback từ team khi Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ,....
Làm 1 số công tác từ Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ các thành viên trong team
Làm báo cáo, lên kế hoạch
Không ngại khó khăn trong công việc
Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ đầy đủ về thiết bị, phần mềm làm việc
Sau 2 tháng thử việc, công ty hỗ trợ thêm về Bảo hiểm; Ngày phép; Lương tháng 13; Thưởng KPI và hiệu quả kinh doanh
Xem xét lương theo năm
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng do công ty hỗ trợ.
Du lịch hàng năm, Teambuilding, YEP,...
Quả sinh nhật, quà tết cho nhân viên và gia đình, thưởng 08/03, 01/06,.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND
