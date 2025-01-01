Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

Giới thiệu về công ty HVL TEA: HVL TEA tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp bao bì chất lượng cao cho ngành công nghiệp trà và đồ ăn nhẹ. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc và niềm tin từ khách hàng trong cả nước và quốc tế. Danh mục sản phẩm đa dạng: Tại HVL TEA, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm bao bì chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp túi lọc trà và bao bì trà hoa độc đáo, giúp bảo quản trà và hoa trà tươi mới và giữ hương vị tự nhiên.

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
31/16/66 Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long biên, Hà Nội

