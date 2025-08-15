Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 phố Thạch Cầu, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm đếm, sắp xếp và đóng gói đơn hàng.
- Thực hiện nhập - xuất hàng hóa theo đúng quy trình, chứng từ yêu cầu.
- Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, đúng khu vực, dễ tìm kiếm.
- Phối hợp với bộ phận giao nhận để chuẩn bị đơn hàng, đóng gói, giao hàng.
- Giữ gìn vệ sinh kho, tuân thủ nội quy và quy định an toàn lao động.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18 – 30 tuổi.
- Tốt nghiệp THPT.
- Siêng năng, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao.
- Mức lương: thỏa thuận từ 8 – 10triệu.
Thời gian làm việc: full time.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31/16/66 Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

