Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 phố Thạch Cầu, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm đếm, sắp xếp và đóng gói đơn hàng.

- Thực hiện nhập - xuất hàng hóa theo đúng quy trình, chứng từ yêu cầu.

- Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, đúng khu vực, dễ tìm kiếm.

- Phối hợp với bộ phận giao nhận để chuẩn bị đơn hàng, đóng gói, giao hàng.

- Giữ gìn vệ sinh kho, tuân thủ nội quy và quy định an toàn lao động.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18 – 30 tuổi.

- Tốt nghiệp THPT.

- Siêng năng, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao.

- Mức lương: thỏa thuận từ 8 – 10triệu.

Thời gian làm việc: full time.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

