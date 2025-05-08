Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)

MR.DIY mở cửa hàng đầu tiên tại Jalan Tuanku Abdul Rahman vào tháng 7 năm 2005 và nay đã phát triển trở thành nhà bán lẻ đồ gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á với các cửa hàng trên khắp Malaysia và các nước khác trong khu vực. Trải nghiệm mua sắm thoải mái trong không gian rộng rãi hơn 400m2 tại mỗi cửa hàng Mr.DIY. Phục vụ hơn 80 triệu khách hàng mỗi năm, Mr.DIY là chuỗi cửa hàng tiện ích hàng đầu tại Malaysia và Brunei, với sự hiện diện rộng khắp và kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi. Tại Việt Nam, Mr.DIY hợp tác với các trung tâm thương mại lớn như AEON Mall, Vincom, Sense City, Central Retail và Thiso, mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Khám phá ngay thế giới sản phẩm đa dạng với giá cả phải chăng tại Mr.DIY!