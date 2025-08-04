Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
- Hưng Yên: Tasco Long Biên, Số 7
- 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng gồm đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết xung đột...
Xác định được các vấn đề tồn tại của cửa hàng và báo cáo ngay cho cấp trên để khắc phục kịp thời
Nắm được toàn bộ hoạt động kinh doanh của cửa hàng (doanh thu, top sales, tỷ lệ hàng huỷ, hàng cận Date, hết Date, hàng tồn kho,...)
Đặt hàng, quản lý và điều phối hàng hóa, liên hệ với nhà cung cấp để đổi trả hàng khi cần thiết, nhận hàng & chuyển hàng hàng giữa các cửa hàng khi cần
Quản lý hàng tồn kho, theo dõi và đảm bảo việc ghi nhận số liệu hàng hóa nhập, xuất tại cửa hàng đúng thời điểm nhập xuất và tính chính xác của việc ghi nhận số liệu. Xây dựng phương án giảm thiểu thất thoát hàng hóa tại cửa hàng
Quản lý doanh số cửa hàng gồm theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số tại cửa hàng
Tổ chức hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng. Phối hợp với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thuận lợi
Đảm bảo nhân viên luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công của Quản lý kinh doanh vùng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên, tự tin, năng động
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, khiêm tốn, nhiệt tình
Tiếng Anh, tiếng Trung tốt là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: theo chính sách nội bộ
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
Cơ hội thăng tiến nhanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
