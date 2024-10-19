Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ

- Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

Tìm hiểu, tư vấn và quảng bá các sản phẩm của Công Ty đến khách hàng Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng. Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các công việc liên quan khác được phân công Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp trên trực tiếp
Tìm hiểu, tư vấn và quảng bá các sản phẩm của Công Ty đến khách hàng
Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng.
Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các công việc liên quan khác được phân công
Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Có khả năng nhận định, khái quát về thị trường nói chung và kiến thức về ngành bất động sản nói riêng Có kinh nghiệm làm Chuyên viên tư vấn Bất động sản từ 03 tháng trở lên hoặc Chuyên viên kinh doanh các ngành khác (tài chính, bảo hiểm, ô tô) từ 01 năm là lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Có kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian Trung thực, hòa đồng và chịu được áp lực công việc cao Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có khả năng nhận định, khái quát về thị trường nói chung và kiến thức về ngành bất động sản nói riêng
Có kinh nghiệm làm Chuyên viên tư vấn Bất động sản từ 03 tháng trở lên hoặc Chuyên viên kinh doanh các ngành khác (tài chính, bảo hiểm, ô tô) từ 01 năm là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Có kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian
Trung thực, hòa đồng và chịu được áp lực công việc cao
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7 - 10 triệu đồng, tăng luỹ tiến theo hiệu quả công việc Phụ cấp tiền ăn + gửi xe hàng tháng. Hoa hồng từ 2% - 4% trở lên, Tổng thu nhập tối thiểu 300 triệu đồng, thanh toán nhanh Thưởng hơn 20 tháng lương/năm Được đào tạo trên 100 giờ về kỹ năng tư vấn, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về dự án Cơ hội thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng chỉ sau 06 tháng, Được tham gia team building, du lịch hàng năm, khám sức khỏe tổng quát, BHYT, BHXH,... Môi trường làm việc lành mạnh, năng động và chuyên nghiệp
Lương cơ bản từ 7 - 10 triệu đồng, tăng luỹ tiến theo hiệu quả công việc
Phụ cấp tiền ăn + gửi xe hàng tháng.
Hoa hồng từ 2% - 4% trở lên, Tổng thu nhập tối thiểu 300 triệu đồng, thanh toán nhanh
Thưởng hơn 20 tháng lương/năm
Được đào tạo trên 100 giờ về kỹ năng tư vấn, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về dự án
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng chỉ sau 06 tháng,
Được tham gia team building, du lịch hàng năm, khám sức khỏe tổng quát, BHYT, BHXH,...
Môi trường làm việc lành mạnh, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

