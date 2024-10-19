Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
- Hà Nội: Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ
- Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 80 - 100 Triệu
Tìm hiểu, tư vấn và quảng bá các sản phẩm của Công Ty đến khách hàng
Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng.
Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các công việc liên quan khác được phân công
Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có khả năng nhận định, khái quát về thị trường nói chung và kiến thức về ngành bất động sản nói riêng
Có kinh nghiệm làm Chuyên viên tư vấn Bất động sản từ 03 tháng trở lên hoặc Chuyên viên kinh doanh các ngành khác (tài chính, bảo hiểm, ô tô) từ 01 năm là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Có kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian
Trung thực, hòa đồng và chịu được áp lực công việc cao
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7 - 10 triệu đồng, tăng luỹ tiến theo hiệu quả công việc
Phụ cấp tiền ăn + gửi xe hàng tháng.
Hoa hồng từ 2% - 4% trở lên, Tổng thu nhập tối thiểu 300 triệu đồng, thanh toán nhanh
Thưởng hơn 20 tháng lương/năm
Được đào tạo trên 100 giờ về kỹ năng tư vấn, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về dự án
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng chỉ sau 06 tháng,
Được tham gia team building, du lịch hàng năm, khám sức khỏe tổng quát, BHYT, BHXH,...
Môi trường làm việc lành mạnh, năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
