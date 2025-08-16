Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam

banner-company

Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: - Thực hiện các dự án CNTT: Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng. - Cung cấp giải pháp phần mềm: Phát triển và cung cấp các ứng dụng phần mềm chuyên biệt. - Tư vấn thiết kế và quy hoạch đô thị: Hỗ trợ các dự án quy hoạch đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. - Doanh nghiệp giáo dục đa quốc gia: Kết nối sinh viên với những cơ hội học tập chất lượng trong lĩnh vực y khoa. Định hướng: Công ty hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đang có nhu cầu phát triển cao, bao gồm:

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
90A Ngõ 12, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-giai-phap-khong-gian-viet-nam-ntd188921
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE DOMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE DOMED
35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CT Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 USD CT Group Việt Nam
3 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 900 USD British University Vietnam (BUV)
Trên 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Shopee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Shopee
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 USD Navigos Search
35 - 45 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 5 USD Navigos Search
35 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 5 USD Navigos Search
35 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm