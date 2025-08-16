Giới thiệu Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: - Thực hiện các dự án CNTT: Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng. - Cung cấp giải pháp phần mềm: Phát triển và cung cấp các ứng dụng phần mềm chuyên biệt. - Tư vấn thiết kế và quy hoạch đô thị: Hỗ trợ các dự án quy hoạch đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. - Doanh nghiệp giáo dục đa quốc gia: Kết nối sinh viên với những cơ hội học tập chất lượng trong lĩnh vực y khoa. Định hướng: Công ty hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đang có nhu cầu phát triển cao, bao gồm: