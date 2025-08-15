Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Trực tiếp thực hiện toàn trình công tác tuyển dụng các vị trí thuộc khối Công nghệ (Tech) và Khối Văn phòng (Back Office) theo kế hoạch và yêu cầu từ các đơn vị, bao gồm: tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc, sơ vấn, phỏng vấn, mời nhận việc và theo dõi quá trình onboard.
Làm việc với các cấp quản lý để tư vấn giải pháp tuyển dụng phù hợp từng vị trí, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Chủ động khai thác – mở rộng – duy trì các kênh tuyển dụng hiệu quả (LinkedIn, Jobsite, ..)
Xây dựng & duy trì mối quan hệ với các trường ĐH, CĐ, TC để tạo nguồn ứng viên bền vững.
Tham gia tổ chức và phối hợp triển khai các sự kiện tuyển dụng, hội thảo, kết nối doanh nghiệp – trường học, hackathon, tuyển dụng onsite,...
Báo cáo tình hình tuyển dụng & đo lường hiệu quả tuyển dụng, dự báo xu hướng tuyển dụng phù hợp.
Thực hiện các event tuyển dụng và các nhiệm vụ cấp trên giao.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh…
Có 2–4 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên ứng viên đã tuyển các vị trí thuộc khối Tech - BO
Có kinh nghiệm tham gia hoặc tổ chức các sự kiện tuyển dụng, job fair, campus tour, talkshow, hội thảo nghề nghiệp là lợi thế lớn.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh: B1 trở lên/ TOEIC 650+ / IELTS 5.0+
Ưu tiên UV có kinh nghiệm tuyển dụng tại các công ty viễn thông - công nghệ hoặc có quy mô nhân sự từ 500 nhân sự trở lên
Kỹ năng giao tiếp, tư duy phân tích, sắp xếp công việc và làm việc nhóm tốt.
Yêu thích công việc làm việc với con người, nhanh nhạy, chủ động, chịu được áp lực & trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm hấp dẫn (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...)
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

