Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí nguyên vật liệu; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài...), chi phí tiền lương tập hợp chung hoặc phân loại cho từng đơn hàng, công đoạn – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.

Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.

Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí.

Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch).

Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu:

Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt.

Kiểm tra toàn bộ tính hợp lý của các loại chi phí để kết chuyển số liệu lên báo cáo cuối kỳ, cuối tháng

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, Thuế BVMT hàng tháng và lên BCTC, BCKQKD hàng năm

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê kho định kỳ

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của KTT.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Tuổi từ 25 - 36

Thành thạo hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel). + Thành thạo phần mềm Misa, Amis.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất trên 2 năm

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định

Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động đảm bảo tiến độ công việc

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15 -18m/ tháng

Thu nhập

Quyền lợi:

Nghỉ lễ theo qui định.

Được ký HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT theo qui định của Nhà nước.

Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động.

Hỗ trợ tiền cơm trưa 35k/ bữa

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

01 năm du lịch hè và lễ đầu năm.

Các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia

