Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán thuế: Quyết toán thuế TNDN, TNCN, BCTC, xử lý các vấn đề về thuế

Theo dõi, nắm bắt chi tiết hợp đồng xây dựng về giá trị, thời gian, hạng mục công trình, Công nợ NCC, Nhà thầu phụ

Theo dõi tiếp nhận lập và trình ký hồ sơ thanh toán của NCC, thầu phụ, tổ đội, công nhật,

Cập nhập công nợ và đối chiếu công nợ nhà cung cấp,

Nhà thầu phụ trên phần mềm FAST

Theo dõi chi phí tạm ứng quỹ công trình, chi phí bộ phận

Tổng hợp đầy đủ, chính xác và báo cáo toàn bộ dự án cho cấp trên: Doanh thu, chi phí của dự án.

Theo dõi thu chi nội bộ văn phòng công ty. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vô phần mềm kế toán fast

Đối chiếu số liệu chứng từ đầu vào từ các bộ phận liên quan của dự án với số liệu sổ sách kế toán, phối hợp trưởng bộ phận kiểm tra số liệu giữa các kỳ báo cáo quyết toán, thanh tra, kiểm tra...

Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Kế toán xây dựng kiêm Tổng hợp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán - Tài chính

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7

Tại Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm theo Bộ luật lao động, thưởng lễ tết theo cơ quan Nhà nước

Hưởng các phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả

Được nghỉ 12 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đâu Tư BĐS Đông Dương

