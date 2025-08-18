Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ETP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ETP VIỆT NAM

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ETP VIỆT NAM

ETP TESOL tự hào là đối tác chiến lược của MSPD - Madison School of Professional Development (Mỹ) và ALAP - Awarding Language Acquisition for Professionals (Anh) với: Giá trị Quốc Tế Được Công Nhận Toàn Cầu Hiệu Lực Vĩnh Viễn Giá trị Quốc Tế Được Công Nhận Toàn Cầu Hiệu Lực Vĩnh Viễn Sự hợp tác với trường Madison của Mỹ và tổ chức ALAP của Anh đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, giúp học viên nâng tầm sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh. ETP TESOL tự hào về đội ngũ giảng viên chất lượng là những chuyên gia, thạc sĩ TESOL có nhiều năm kinh nghiệm, đam mê và tâm huyết. Với lộ trình đào tạo toàn diện, học viên được thực hành giảng dạy liên tục với học viên thật cùng kiến thức được cập nhật mới nhất và các kỹ năng có tính ứng dụng cao để nâng cao tối đa năng lực giảng dạy và trở thành Giáo Viên Tiếng Anh Chuyên Nghiệp.

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ETP VIỆT NAM

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ETP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội 2 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
293 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-giao-duc-va-dao-tao-etp-viet-nam-ntd189102
