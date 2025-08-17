Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NO28 - LÔ 31 KHU NHÀ Ở VÀ THƯƠNG MẠI - Đ. HÀ TRÌ - P. HÀ CẦU, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập, kiểm tra, hạch toán chứng từ kế toán (mua vào, bán ra, thu, chi...).

Theo dõi, đối chiếu, quản lý công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

Tính giá vốn hàng bán, theo dõi tồn kho, phối hợp kiểm kê thực tế.

Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN) hàng tháng/quý/năm và quyết toán thuế cuối năm.

Lập báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) theo quy định.

Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu (báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, tồn kho...).

Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, khoa học.

Phối hợp với kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Thành thạo nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Từ khâu lập chứng từ, hạch toán, theo dõi công nợ (phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp), quản lý tồn kho, tính giá vốn, lập báo cáo tài chính

Vững vàng về thuế: Hiểu rõ và thực hiện chính xác các thủ tục kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm. Kinh nghiệm giải trình với cơ quan thuế.

Kỹ nặng: Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, work…v.v

Ngoại ngữ: giao tiếp tốt tiếng Anh là lợi thế lớn.

Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực).

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

Chế độ phúc lợi: Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng Lễ/Tết, du lịch hàng năm,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình và nghiệp vụ cụ thể của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS

