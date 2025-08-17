Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS
- Hà Nội: NO28
- LÔ 31 KHU NHÀ Ở VÀ THƯƠNG MẠI
- Đ. HÀ TRÌ
- P. HÀ CẦU, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập, kiểm tra, hạch toán chứng từ kế toán (mua vào, bán ra, thu, chi...).
Theo dõi, đối chiếu, quản lý công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.
Tính giá vốn hàng bán, theo dõi tồn kho, phối hợp kiểm kê thực tế.
Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN) hàng tháng/quý/năm và quyết toán thuế cuối năm.
Lập báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) theo quy định.
Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu (báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, tồn kho...).
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, khoa học.
Phối hợp với kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp:
Thành thạo nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Từ khâu lập chứng từ, hạch toán, theo dõi công nợ (phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp), quản lý tồn kho, tính giá vốn, lập báo cáo tài chính
Thành thạo nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Vững vàng về thuế: Hiểu rõ và thực hiện chính xác các thủ tục kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm. Kinh nghiệm giải trình với cơ quan thuế.
Vững vàng về thuế
Kỹ nặng: Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, work…v.v
Ngoại ngữ: giao tiếp tốt tiếng Anh là lợi thế lớn.
Ngoại ngữ:
Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Tính cách:
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.
Chế độ phúc lợi: Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng Lễ/Tết, du lịch hàng năm,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình và nghiệp vụ cụ thể của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT AUTOROTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
