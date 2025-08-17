Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tháng/quý/năm.

Theo dõi, quản lý sổ sách kế toán: Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán, lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Quản lý và đối chiếu công nợ: Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của công ty và đối chiếu với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp.

Kiểm tra chứng từ và hóa đơn: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra, đảm bảo đầy đủ các yếu tố về pháp lý.

Giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến ngân hàng: Theo dõi các giao dịch ngân hàng, lập báo cáo ngân hàng, đối chiếu số liệu với ngân hàng.

Tổ chức kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu: Kiểm tra tồn kho, lập biên bản kiểm kê, đảm bảo sự chính xác giữa sổ sách và thực tế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel và các công cụ hỗ trợ công việc.

Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật về thuế và kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và khả năng phân tích dữ liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 10 triệu đồng/tháng.

Lương chính thức: Từ 12 triệu đến 17 triệu đồng/tháng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực).

Các chế độ phúc lợi khác: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng lễ tết, nghỉ phép năm, các chế độ khác theo quy định của công ty.Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo và hỗ trợ trong công việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

