Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9 ngõ 178 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập liệu chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kế toán :
Mua hàng
Bán hàng hóa
Thu chi
Trả lời + nộp các công văn của thuế khi có phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối học chuyên ngành kế toán - tài chính
hoặc sinh viên mới ra trường Học chuyên ngành kế toán - tài chính
Nhanh nhẹn , sử dụng thành thạo máy tính
Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Học hỏi các kinh nghiệm thực tế về kế toán
Hỗ trợ xác nhận thực tập ( nếu có ) cụ thể sẽ treo đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
