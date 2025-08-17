Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 178 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kế toán :

Mua hàng

Bán hàng hóa

Thu chi

Trả lời + nộp các công văn của thuế khi có phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối học chuyên ngành kế toán - tài chính

hoặc sinh viên mới ra trường Học chuyên ngành kế toán - tài chính

Nhanh nhẹn , sử dụng thành thạo máy tính

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Học hỏi các kinh nghiệm thực tế về kế toán

Hỗ trợ xác nhận thực tập ( nếu có ) cụ thể sẽ treo đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

