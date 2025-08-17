Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2 Chung cư Vinahud

- Cửu Long, ngõ 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn đặt hàng từ bộ phận kinh doanh hoặc khách hàng.
Lập hóa đơn bán hàng/hoá đơn điện tử theo đúng quy định và chính sách của công ty.
Kiểm tra giá bán, chiết khấu, khuyến mại trước khi xuất hóa đơn.
Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, nhắc nợ và đối chiếu công nợ định kỳ.
Hạch toán doanh thu, giảm trừ doanh thu (chiết khấu, hàng trả lại…) vào phần mềm kế toán.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ bán hàng, hợp đồng, chứng từ liên quan.
Phối hợp với bộ phận kho để kiểm tra số lượng hàng giao, hàng trả lại.
Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ định kỳ cho kế toán trưởng và ban giám đốc.
Đảm bảo các nghiệp vụ bán hàng tuân thủ quy định kế toán – tài chính và pháp luật hiện hành.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán;
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa);
Có kiến thức về quy trình làm việc, tiêu chuẩn công việc;
Nhanh nhẹn, chủ động, trung thực và trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 12.000.000 VND
Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;
Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, 30/4, 1/5…..;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;
Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ 02 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

