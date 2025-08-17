Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
- Hà Nội: B4C8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập, kê khai và nộp các loại tờ khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn…) đúng hạn.
tờ khai thuế
Cập nhật kịp thời chính sách thuế mới, phân tích tác động và tham mưu cho Ban lãnh đạo.
chính sách thuế mới
Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
Lập, Kiểm tra, xuất hóa đơn bán hàng. Hạch toán đối chiếu doanh thu bán hàng, quản lý hóa đơn đầu ra – đầu vào.
doanh thu bán hàng
Theo dõi, đối chiếu, quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Kiểm tra và quản lý xuất – nhập – tồn kho hàng hóa, đảm bảo số liệu chính xác.
xuất – nhập – tồn kho hàng hóa
Hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ chứng từ, hợp đồng.
Hỗ trợ xây dựng quy trình quản lý tài chính, chi phí, dòng tiền của công ty.
tài chính, chi phí, dòng tiền
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện, chiếu sáng, vật tư điện, thương mại hàng hóa.
2 năm
thiết bị điện, chiếu sáng, vật tư điện, thương mại hàng hóa
Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo…) và tin học văn phòng (Word, Excel).
Cẩn thận, trung thực, chịu khó, tư duy logic và kỹ năng phân tích số liệu tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phối hợp công việc tốt.
Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9 – 15 triệu, xứng đáng với năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
9 – 15 triệu
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ, cấp trên cởi mở.
Cơ hội học hỏi, tiếp xúc thực tế với lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, chiếu sáng – ngành đang phát triển mạnh tại Việt Nam.
thiết bị điện, chiếu sáng – ngành đang phát triển mạnh tại Việt Nam
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI