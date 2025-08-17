Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4C8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập, kê khai và nộp các loại tờ khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn…) đúng hạn.

Cập nhật kịp thời chính sách thuế mới, phân tích tác động và tham mưu cho Ban lãnh đạo.

Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Lập, Kiểm tra, xuất hóa đơn bán hàng. Hạch toán đối chiếu doanh thu bán hàng, quản lý hóa đơn đầu ra – đầu vào.

Theo dõi, đối chiếu, quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Kiểm tra và quản lý xuất – nhập – tồn kho hàng hóa, đảm bảo số liệu chính xác.

Hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ chứng từ, hợp đồng.

Hỗ trợ xây dựng quy trình quản lý tài chính, chi phí, dòng tiền của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện, chiếu sáng, vật tư điện, thương mại hàng hóa.

Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo…) và tin học văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận, trung thực, chịu khó, tư duy logic và kỹ năng phân tích số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phối hợp công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có hệ sinh thái của ngành. Đồng nghiệp trẻ năng động.

Thu nhập: 9 – 15 triệu, xứng đáng với năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ, cấp trên cởi mở.

Cơ hội học hỏi, tiếp xúc thực tế với lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, chiếu sáng – ngành đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam

