CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tên công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH Ngành, nghề kinh doanh chính: xây lắp cơ điện và phòng cháy chữa cháy Hạng mục thực hiện: Hệ thống cơ điện và phòng cháy chữa cháy tại các nhà máy, tòa nhà; mua bán thiết bị cơ điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy Các dự án đang thi công: tại Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 13 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

