Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc kỹ sư điện trong các dự án xây dựng.
Thiết kế hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống chống sét cho các công trình.
Lập dự toán, hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật hệ thống điện.
Giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục hệ thống điện.
Quản lý vật tư, thiết bị điện trong quá trình thi công.
Đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành dự án.
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.
Thành thạo các phần mềm thiết kế điện như AutoCAD, Revit (ưu tiên), Dialux.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế và thi công điện.
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

